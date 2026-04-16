【料理時間ハンデマッチ 鉄人VS凡人シェフ軍団】

岡村率いる“凡人シェフ軍団”は調理時間が60分、

一方、“鉄人シェフ”はたったの15分という究極のハンデマッチ！！

今回のテーマはパイシチュー。

ハンデがあれば凡人シェフたちでも鉄人に勝つことができるのか！？

【凡人シェフ軍団】

岡村隆史、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）、エース（バッテリィズ）

【鉄人シェフ】

中村和成シェフ





【ゴチになります27 第7戦】

ゲストは綾瀬はるかさん＆細田佳央太さん！

テーマは“癒やしゴチ”

ゲストやゴチメンバーの悩みを癒やすグッズや

独自のストレス発散法などを紹介！

果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？

バトル会場情報

【店名】日本料理「舞」

【住所】東京都目黒区三田1-4-1 ウェスティンホテル東京 2F

【電話番号】03-5423-7781

【営業時間】

ランチ 平日 11：30〜15：00（L.O. 14：30）

土日祝(個室のみ) 11：30〜13：30 または 14：00〜16：00（L.O. 14：30）

ディナー 平日 17：30〜22：00（L.O. 21：30）

土日祝 17：00〜22：00（L.O. 21：30）

※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。

【定休日】なし

【アクセス】



・JR山手線・埼京線 恵比寿駅東口から徒歩約7分

・東京メトロ日比谷線 恵比寿駅JR方面口から徒歩約10分

【お店紹介】

厳選した海や山の幸を用い、日本の四季を繊細に表現した会席料理をはじめ、匠の技による江戸前寿司や天ぷらをご提供いたします。

日本の美を体現した静寂な「舞」で、日本の美味を是非ご堪能下さい。



結果発表

設定金額：2万5000円

自腹額：20万2200円 せいや 食事代支払い

おみや：2万4000円 せいや おみや代支払い

1位増田貴久（＋300円）2万5300円2位佐野勇斗（＋900円）2万5900円3位倉科カナ（−2100円）2万2900円4位綾瀬はるか（＋2500円）2万7500円5位白石麻衣（−2700円）2万2300円6位岡村隆史（＋4200円）2万9200円7位細田佳央太（＋5500円）3万500円最下位せいや（−6400円）1万8600円

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