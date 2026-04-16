ぐるナイ 綾瀬はるか・細田佳央太と癒やしゴチ＆料理ハンデマッチ2時間SP！！
【料理時間ハンデマッチ 鉄人VS凡人シェフ軍団】
岡村率いる“凡人シェフ軍団”は調理時間が60分、
一方、“鉄人シェフ”はたったの15分という究極のハンデマッチ！！
今回のテーマはパイシチュー。
ハンデがあれば凡人シェフたちでも鉄人に勝つことができるのか！？
【凡人シェフ軍団】
岡村隆史、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）、エース（バッテリィズ）
【鉄人シェフ】
中村和成シェフ
【ゴチになります27 第7戦】
ゲストは綾瀬はるかさん＆細田佳央太さん！
テーマは“癒やしゴチ”
ゲストやゴチメンバーの悩みを癒やすグッズや
独自のストレス発散法などを紹介！
果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？
バトル会場情報
【店名】日本料理「舞」
【住所】東京都目黒区三田1-4-1 ウェスティンホテル東京 2F
【電話番号】03-5423-7781
【営業時間】
ランチ 平日 11：30〜15：00（L.O. 14：30）
土日祝(個室のみ) 11：30〜13：30 または 14：00〜16：00（L.O. 14：30）
ディナー 平日 17：30〜22：00（L.O. 21：30）
土日祝 17：00〜22：00（L.O. 21：30）
※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。
【定休日】なし
【アクセス】
・JR山手線・埼京線 恵比寿駅東口から徒歩約7分
・東京メトロ日比谷線 恵比寿駅JR方面口から徒歩約10分
【お店紹介】
厳選した海や山の幸を用い、日本の四季を繊細に表現した会席料理をはじめ、匠の技による江戸前寿司や天ぷらをご提供いたします。
日本の美を体現した静寂な「舞」で、日本の美味を是非ご堪能下さい。
結果発表
設定金額：2万5000円
自腹額：20万2200円 せいや 食事代支払い
おみや：2万4000円 せいや おみや代支払い