女優の福本莉子が16日、インスタグラムを更新。映画『プラダを着た悪魔2』で来日したメリル・ストリープ、アン・ハサウェイとの3ショットを公開した。【写真】メリル・ストリープ＆アン・ハサウェイ『プラダを着た悪魔』コンビが来日！福本は「『プラダを着た悪魔2』で来日してくださった メリル・ストリープさんとアン・ハサウェイさんにインタビューをさせていただきました！」と報告。「大好きで何度も観ているプラダを着た