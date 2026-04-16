ＮＨＫ大阪放送局の平匠子（しょうこ）局長（５９）が１６日、大阪市内の同局で開かれた定例会見で、退任のあいさつを行った。２５年４月２５日に大阪放送局局長に就任した平氏は、２４日付で退任。今後は、ＮＨＫ本体での経営企画局主幹に就任する。平氏は「昨年４月２５日付で３回目の大阪勤務の機会をもらいまして、とてもうれしくて。勢い余って『ルンルン』という言葉で、私の喜びというか、うれしい気持ちをみなさんに