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本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 4/16（木） EUR/USD 1.1650（7.94億ユーロ） 1.1660（6.75億ユーロ） 1.1665（14.0億ユーロ） 1.1675（5.83億ユーロ） 1.1700（17.0億ユーロ） 1.1895（7.80億ユーロ） USD/JPY 158.40（13.0億ドル） 159.00（5.44億ドル） 160.00（6.24億ドル） 160.30（7.22億ドル） GBP/USD 特段の設定なし ユーロドルは1.1