本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
4/16（木）
EUR/USD
1.1650（7.94億ユーロ）
1.1660（6.75億ユーロ）
1.1665（14.0億ユーロ）
1.1675（5.83億ユーロ）
1.1700（17.0億ユーロ）
1.1895（7.80億ユーロ）
USD/JPY
158.40（13.0億ドル）
159.00（5.44億ドル）
160.00（6.24億ドル）
160.30（7.22億ドル）
GBP/USD
特段の設定なし
ユーロドルは1.1700に大規模設定、1.1895に中規模設定あり
ドル円は158.40に大規模設定、159.00に中規模設定あり
