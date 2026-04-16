4月17日（金）の近畿地方は、午前を中心に晴れますが、次第に雲が増えるでしょう。 16日（木）に近畿地方を覆っていた日本海の高気圧が東へと移動し、近畿地方は高気圧の後ろ側となります。午前を中心に晴れの天気が続きますが、午後は南から流れ込む湿った空気の影響で次第に雲が増える見込みです。 天気は晴れのち曇りに。四国の山沿いなどではにわか雨の可能性がありますが、近畿に関しては天気の崩れはほとんどなさそ