今年に入ってからきのう（4月15日）までの岡山県内のツキノワグマの出没件数が、記録が残る2001年以降、過去最多となっています。周辺で個体数自体は減少傾向にある中、人の生活圏に現れるクマが増加しているのには、環境の変化が影響しているといいます。 【写真を見る】県内のツキノワグマの出没件数は記録が残る2001年以降過去最多に背景にクマを取り巻く環境の変化か【岡山】 2001年以降過去最多の出没数 おととい（14