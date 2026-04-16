気候変動などの社会課題の解決に向けて功績があったメディアやジャーナリストらをたたえる賞で、FBS福岡放送が地域メディア賞を受賞しました。 都内で16日、「Media is Hope AWARD 」の表彰式が行われました。この賞は、気候変動問題の解決に向けた報道を広げるための支援を行っている一般社団法人「Media is Hope」が、功績があったメディアやジャーナリストらを表彰しているものです。 今回、地域メディア賞