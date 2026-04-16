諏訪湖畔に許可なく設置された釣り用とみられる台座。県は、河川法違反の不法占用にあたるとして警告を出しています。一体だれが設置したのでしょうか。記者「岡谷市の諏訪湖畔です。こちらには板で作られた、長さおよそ11メートルにわたる台が設置されています。そしてこの場所からあちらに続く通路もあります」岡谷湖畔公園近くの歩道から湖岸まで雑草が生える場所を歩きやすいように設置された10メートルほど続く板