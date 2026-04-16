熊本県は、9つの市町村に点在する震災遺構を保存し『記憶の廻廊』と名づけ、熊本地震の記憶や教訓を語り継いでいこうとしています。 【写真を見る】朽ちても「地震」伝える南阿蘇村の震災遺構、旧・阿蘇大橋橋桁のアスファルトはがれ熊本地震10年 ただ、中には10年の間にその姿を変えつつあるものがあります。 南阿蘇村にある『熊本地震震災ミュージアムKIOKU』です。 ここには、被災した東海大学の阿蘇キャンパス