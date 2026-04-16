中島歩が、ミステリアスな役柄への向き合い方を語った。カッコつけながら「ちょっと弱いところも見せる」ことで相手を惑わせる存在を意識したという。中島歩○「魅了できるように誠心誠意頑張りました」Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』(4月27日独占配信スタート)で描かれるのは、独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ!」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子さんの人生。細木数子さん役