ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）が展開する「バーガーキング」が、人気シリーズ「ビッグマウス」の新商品「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」と「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」を、4月17日から期間限定で販売します。【画像】「おいしそう！」これが、人気シリーズ「ビッグマウス」の新商品2品です！両商品は、同チェーンが新開発した、マヨソースと刻み