【新華社海口4月16日】中国海南省で13日から6日間、第6回中国国際消費品博覧会が開催されている。会場には東洋の趣と国産ブランドの魅力に満ちた中国の暮らしの場面が再現されている。体に優しいハーブティーや滋養豊かな阿膠（あきょう＝ロバ由来のゼラチン）ミルクティー、洗練された中国式アフタヌーンティー。そして華やかな真珠のアクセサリーから高級国産スキンケア製品まで、養生の知恵と暮らしの美意識が人々の日常に