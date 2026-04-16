ロイヤルグループが展開する「ロイヤルホスト」は4月22日、「黒×黒ハンバーグ」の刷新、および新商品「ロイヤルホストハンバーグ」を全国の店舗で発売する。左:「黒×黒ハンバーグ(ブラウンバターソース目玉焼き付/ガーリッククリームソース)」(250g 2,068円/190g 1,628円)、右:「あつあつ鉄板和風ハンバーグ(おろし醤油ソース)」(1,133円)○「黒×黒ハンバーグ」が刷新黒×黒ハンバーグは、発売までに1年を費やした渾身のハンバ