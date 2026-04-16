4月23日のリニューアルオープンを前に、呉市の大和ミュージアムで報道関係者向けの内覧会が開かれました。 2005年の開館以来、ミュージアムの象徴として親しまれてきた10分の1サイズの戦艦大和模型も、今回の改修で細部が見直されました。 注目の一つが、艦首部分に取り付けられた「菊の紋章」です。 これまで直径約1.5メートルと考えられてきた紋章は、近年の海中潜水調査の結果をもとに、実