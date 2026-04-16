広島市安佐南区で16日午後、男性が何者かに液体をかけられる傷害事件がありました。消防によると、16日午後5時半過ぎ、広島市安佐南区大町東で「男性が見知らぬ人にオレンジ色の液体をかけられた」と通行人から通報がありました。60代の男性が何者かに液体をかけられたということです。液体は少し刺激臭があったということで、男性は目の痛みを訴えているということです。警察が傷害事件として捜査しています。【2026年4月16日】