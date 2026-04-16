◆パ・リーグロッテ―日本ハム（１６日・ＺＯＺＯマリン）ロッテの藤原恭大外野手が初回先頭で日本ハム・細野からチーム初安打を放った。カウント１ストライクからの２球目を左前に運んだ。細野には３月３１日の日本ハム戦（エスコン）で屈辱のノーヒットノーランを喫していた。藤原の安打で、VS細野には１０イニング目、３０人目の打者でようやく快音が生まれた。このカードは１勝１敗。藤原のヒットで流れを呼び寄せ、勝