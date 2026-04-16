静岡市のデパートでは、早くも2027年の春に向けたランドセルの販売イベントが始まりました。最新のランドセルのトレンドを取材しました。（記者）「新年度が始まったばかりですが、早くも来年度に向けたランドセル商戦が始まっています」「静岡伊勢丹」では、来2027年の春に向けたランドセルの販売会が行われていて、その数9社のメーカーのランドセル約500種類。ここでは2022年からこの時期に販売会を行っていて