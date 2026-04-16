女優の佐々木希さん（38）が自身のインスタグラムを更新。デビュー20周年を記念したカレンダー「気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり」（ワニブックス）の発売を発表し、SNS上で話題となっています。【写真】タンクトップ姿でベッドに横たわる…佐々木希さん佐々木さんは「デビュー20周年を記念して、『佐々木希と目が合いすぎる日めくり』を発売することが決定しました」と報告し、カレンダーのコンセプトについ