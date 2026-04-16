女優の佐々木希さん（38）が自身のインスタグラムを更新。デビュー20周年を記念したカレンダー「気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり」（ワニブックス）の発売を発表し、SNS上で話題となっています。



【写真】タンクトップ姿でベッドに横たわる…佐々木希さん

佐々木さんは「デビュー20周年を記念して、『佐々木希と目が合いすぎる日めくり』を発売することが決定しました」と報告し、カレンダーのコンセプトについて「とてもお恥ずかしいのですが、"とにかく私と目が合うカレンダー"となっております」と照れた様子で説明。



佐々木さんにとって10年ぶりのカレンダー発売。「今回も素敵なスタッフの皆さんと撮影させていただきました！色んな衣装やメイクをさせて頂いたので、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです」と呼びかけました。



公開されたカットには、ラフなルームウェア姿でおでこを出して、コップ片手に視線を向けるオフ感満載の姿や、ベッドの上に横たわりじっとこちらを見つめる白いタンクトップ姿の佐々木さんが。



SNS上では「破壊力ハンパない」「AIでも敵わない可愛いさ」「嬉しすぎる！！！」「買わないと後悔」「直視するのも憚られるほど美しい」「あまりにも可愛くて日めくれない」「年々若くなってない？」「20年経ってこの美しさは異常」などの絶賛の声が多く寄せられました。



カレンダーは6月9日発売予定。税込み3300円。