Profoto B20 プロフォト株式会社は、一部のモノライト（モノブロックストロボ）を対象とした「スプリングスペシャル」を5月15日（金）まで開催している。 対象となるのはバッテリー式モノライト「B20」「B30」および電源式モノライト「D30」。いずれも15%OFFとなる。 本体単体のほか、2台セットの「Duo Kit」も対象となっている。 キャンペーン名 スプリングスペシャル 開催期日 4月15日（水