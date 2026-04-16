Profoto B20

プロフォト株式会社は、一部のモノライト（モノブロックストロボ）を対象とした「スプリングスペシャル」を5月15日（金）まで開催している。

対象となるのはバッテリー式モノライト「B20」「B30」および電源式モノライト「D30」。いずれも15%OFFとなる。

本体単体のほか、2台セットの「Duo Kit」も対象となっている。

キャンペーン名

スプリングスペシャル



開催期日

4月15日（水）～5月15日（金）

対象製品

Profoto B20：29万9,860円→25万4,881円 Profoto B20（Duo Kit）：59万3,670円→50万4,620円 Profoto B30：37万4,990円→31万8,742円 Profoto B30（Duo Kit）：74万2,500円→63万1,125円 Profoto D30：34万1,000円→28万9,850円 Profoto D30（Duo Kit）：67万4,960円→57万3,716円