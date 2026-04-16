キャンペーン：Profoto B20などモノライトが15％OFFになる「スプリングスペシャル」
キャンペーン：Profoto B20などモノライトが15％OFFになる「スプリングスペシャル」
Profoto B20
プロフォト株式会社は、一部のモノライト（モノブロックストロボ）を対象とした「スプリングスペシャル」を5月15日（金）まで開催している。
対象となるのはバッテリー式モノライト「B20」「B30」および電源式モノライト「D30」。いずれも15%OFFとなる。
本体単体のほか、2台セットの「Duo Kit」も対象となっている。
キャンペーン名
スプリングスペシャル
開催期日
4月15日（水）～5月15日（金）
対象製品 Profoto B20：29万9,860円→25万4,881円 Profoto B20（Duo Kit）：59万3,670円→50万4,620円 Profoto B30：37万4,990円→31万8,742円 Profoto B30（Duo Kit）：74万2,500円→63万1,125円 Profoto D30：34万1,000円→28万9,850円 Profoto D30（Duo Kit）：67万4,960円→57万3,716円