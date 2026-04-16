以前掲載した記事では、折りたたみスマートフォンが持つ魅力と現実的な課題を整理してきた。今回はその続編として、筆者が2024年7月にGalaxy公式サイトで購入したSIMフリー版 Galaxy Z Fold 7（512GB）を、日常でどのように使っているのかを紹介していきたい（T教授）。●折りたたみスマホの現在地を整理するまずは、前回掲載した内容を整理しよう。折りたたみスマートフォンは、大画面と携帯性を両立できるという強い魅力（＝