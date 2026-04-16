テレビアニメ放送10周年を記念して制作された映画『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』が公開中。第2期放送終了後の2016年以来、10年ぶりの最新作で、これまで映像化されていなかったエピソードが完全新規で描かれている。公開中の本作で主要キャラクターを演じる福山潤（殺せんせー役）、渕上舞（潮田渚役）、岡本信彦（赤羽業役）、洲崎綾（茅野カエデ役）、逢坂良太（磯貝悠馬役）の5人にインタビュー。公開後だから語れる裏話