SEASIDE CINEMA 2026実行委員会は、横浜赤レンガ倉庫、MARINE & WALK YOKOHAMA、横浜ベイクォーター、横浜ワールドポーターズ、横浜ハンマーヘッドの5会場を舞台に、日本最大級の都市型野外シネマフェスティバル「SEASIDE CINEMA 2026（シーサイドシネマ 2026）」を開催する。会期は、ゴールデンウィークの2026年5月2日（土）から5月6日（水・祝）までの5日間。横浜・みなとみらいの海沿い約2kmにわたるベイサイド全体が、映画