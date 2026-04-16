【2026年GW】日本最大級の野外シネマフェス「SEASIDE CINEMA」横浜で5月2日〜6日開催

SEASIDE CINEMA 2026実行委員会は、横浜赤レンガ倉庫、MARINE & WALK YOKOHAMA、横浜ベイクォーター、横浜ワールドポーターズ、横浜ハンマーヘッドの5会場を舞台に、日本最大級の都市型野外シネマフェスティバル「SEASIDE CINEMA 2026（シーサイドシネマ 2026）」を開催する。会期は、ゴールデンウィークの2026年5月2日（土）から5月6日（水・祝）までの5日間。横浜・みなとみらいの海沿い約2kmにわたるベイサイド全体が、映画空間へと変わる。

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「SEASIDE CINEMA」は2018年に横浜赤レンガ倉庫とMARINE & WALK YOKOHAMAとの同時開催としてスタートし、今回で8回目を迎える。みなとみらいの夜景と都市景観を背景に、非日常の空間で映画鑑賞を楽しめるイベントとして支持を集め、2021年からは開催規模を拡大。街を回遊しながら複数会場で映画体験を楽しめるフェスティバルへと進化してきた。

昨年は『トランスフォーマー』シリーズや、『ロボット・ドリームズ』、『ミニオンズ フィーバー』、『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』など全15作品を上映。横浜ハンマーヘッドでは、公開収録コンテンツ「Seaside Cinema Wave」も実施。映画好きのゲストを迎え、音楽やファッション、横浜の街など、さまざまなカルチャーを交えたトークを展開。上映を待つ時間も都市型エンターテインメントとして拡張する試みとして好評を博した。

なお、各会場の上映作品および実施コンテンツの詳細は、後日発表予定となる。

『SEASIDE CINEMA』 過去開催の様子

【イベント情報】

『SEASIDE CINEMA 2026』開催日時：2026年5月2日（土）〜 5月6日（水・祝）※期間や時間は会場により異なる。※雨天決行・荒天時は中止。入場料：無料開催場所：横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク（〒231-0001 横浜市中区新港1-1）MARINE & WALK YOKOHAMA 海側隣接遊歩道（〒231-0001 横浜市中区新港 1-3-1）横浜ベイクォーター3F メイン広場（〒221-0056 横浜市神奈川区金港町1-10）横浜ワールドポーターズ 立体駐車場屋上（〒231-0001 横浜市中区新港2-2-1）横浜ハンマーヘッド（〒231-0001 横浜市中区新港2-14-1）

主催：SEASIDE CINEMA 2026実行委員会（横浜赤レンガ倉庫・MARINE & WALK YOKOHAMA・横浜ベイクォーター・横浜ワールドポーターズ・横浜ハンマーヘッド・Do it Theater）

公式サイトhttps://seaside-cinema.com