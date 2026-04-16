今年も大分県臼杵市の川沿いに555匹のこいのぼりがお目見えしました。 【写真を見る】川沿いの空を泳ぐ555匹の「こいのぼり」お目見え大分・臼杵市 青空の下を泳ぐこいのぼり。臼杵市熊崎川の春恒例の光景です。地元のすみれこども園は、日本の伝統文化に触れてもらおうと、16年前から地域の住民と一緒にこいのぼりを設置しています。 道沿いに並べられた高さ3メートルの竿には、赤や青などのこいのぼりが取り付けられ