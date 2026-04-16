今野照夫さんの震災日記３月１１日＜上＞宮城県石巻市北上総合支所職員だった今野照夫さん（６４）が、震災対応のかたわら４２０日間にわたり日記をつけていた。本人と関係者の証言から当時を振り返る。（高倉正樹）２階建ての北上総合支所が小刻みに揺れ、きしむ。蛍光灯は割れ、天井が剥がれ落ちる。地域振興課のある２階の窓から、課長補佐の今野照夫さんは外を見た。駐車場も家々も津波にのまれ、みるみる水位が上がっ