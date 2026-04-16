株式会社マイナビは、中途採用業務を担当する企業の人事担当者1,500名に実施した、「企業の雇用施策に関するレポート2026年版（2025年実績）」の結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 ※ビッグステイとは同じ会社に留まる労働者の年間賃金上昇率が、転職する労働者の賃金上昇率を上回る現象 本ニュースのサマリー 企業は「新規人材の確保」より「人材の定着」を課題視する傾向。課