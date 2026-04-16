株式会社マイナビは、中途採用業務を担当する企業の人事担当者1,500名に実施した、「企業の雇用施策に関するレポート2026年版（2025年実績）」の結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

※ビッグステイとは同じ会社に留まる労働者の年間賃金上昇率が、転職する労働者の賃金上昇率を上回る現象

本ニュースのサマリー 企業は「新規人材の確保」より「人材の定着」を課題視する傾向。課題の焦点は定着難にも 2025年の賃上げ実施率は全年代で約8割。4%以上の高水準の賃上げは若手ほど高い割合 従業員への教育投資をする企業割合は前年より増加。平均投資額も40万円以上の増額、企業規模による平均投資額では200万円以上の差 企業の8割以上が日本にも「ビッグステイ」が到来すると予想。3年以内に来ると回答した企業も半数以上

企業は「新規人材の確保」より「人材の定着」を課題視する傾向。課題の焦点は定着難にも

企業の中途採用担当者に、自社の人材課題として「新規人材の確保」と「人材の定着」のどちらに強い課題感を持っているかを聞くと、「人材の定着（50.9%）」が「新規人材の確保（25.8%）」を25.1pt上回った。

また、「若手の早期戦力化」と「シニア人材の活用」における課題の比較では、「シニア人材の活用が進まない（44.2%）」が「若手の早期戦力化が進まない（28.7%）」を15.5pt上回り、若手育成以上にシニア活用が課題になっている。

画像：株式会社マイナビ 2026年4月14日 ニュースリリースより引用

2025年の賃上げ実施率は全年代で約8割。4%以上の高水準の賃上げは若手ほど高い割合

2025年の企業の賃上げ実施率（「前年度より上げた（計）」）は20‐50代の全年代において約8割程度となった。年代別では「30代」が81.7%で最も高く、次いで「20代（80.8%）」、「50代（76.9%）」だったが、年代間の差は5pt未満にとどまる。

一方で、賃上げ率の詳細をみると、4%以上の“高水準”※とされる賃上げの割合は「20代（27.1%）」が最多、次いで「30代（24.5%）」となった。

「40代・50代」は各20.8%にとどまり、「20代」との差は6.3ptとなった。賃上げ自体の実施率には年代差が少ない一方、賃上げの水準で見ると、若い年代ほど“高水準”である傾向がみられた。

元々の賃金水準や年功による賃金体系の影響も考えられるが、賃上げ自体は広く行われる一方で、「賃上げすること」よりも「賃上げの水準」に差が出始めている可能性が考えられる。

※厚生労働省「賃金引上げ等の実態に関する調査」

画像：株式会社マイナビ 2026年4月14日 ニュースリリースより引用

従業員への教育投資をする企業割合は前年より増加。平均投資額も40万円以上の増額、企業規模による平均投資額では200万円以上の差

従業員への教育投資状況について聞くと、2025年にリスキリングを含む従業員の教育訓練費に「1万円以上投資した(計)」企業は83.5%と、前年（79.2%）より4.3pt増え8割を超えた。

従業員数別では「301～1000名」、「1001名以上」で9割を超える一方、「3～50名」では63.2%にとどまり、企業規模により投資状況の差がみられた。

また、教育に関する年間の平均投資額も全体で208.6万円と前年（165.0万円）より43.6万円増加した。

企業規模別にみると、従業員数「1001名以上」は431.1万円となり、中小企業や準大手を200万円以上も上回り、投資額についても企業規模による差が顕著な結果となった。

画像：株式会社マイナビ 2026年4月14日 ニュースリリースより引用

企業の8割以上が日本にも「ビッグステイ」が到来すると予想。3年以内に来ると回答した企業も半数以上

日本では転職率の増加により「大転職時代」とも言われているが、アメリカでは同じ会社に留まる労働者の年間賃金上昇率が、転職する労働者の賃金上昇率を上回る「ビッグステイ（Big Stay）」と呼ばれる現象が見られている。

企業の採用担当者に、「ビッグステイ」について、日本でも同様に到来すると思うかを聞いたところ、84.8%が「来ると思う（計）」と回答し、「3年以内に来ると思う（計）」割合は52.0%と半数を超えた。

また、2025年に賃上げを実施した企業では、「来ると思う（計）」が88.3%、「3年以内に来ると思う（計）」が55.7%となり、賃上げしていない企業よりいずれも20ptほど高かった。

日本にもビッグステイが来ると思う理由には、「日本独自の雇用慣行・人手不足・働き方改革が主因になり得る」「同じ会社に永く勤めた方が退職金も含めて多く稼げるから」「企業が離職率を下げる目的で、ある程度の期間、就業している社員に対し給与を上げていく可能性がある」などの意見が見られた。

画像：株式会社マイナビ 2026年4月14日 ニュースリリースより引用

調査概要 マイナビ「企業の雇用施策に関するレポート2026年版（2025年実績）」

■調査期間：予備調査・本調査一体型：2025年12月17日（水）～12月22日（月）

■対象者：従業員数3名以上の企業において、直近（2025年1～12月）に中途採用業務を担当しており、「採用費用の管理・運用」に携わっている人事担当者 1,500名

※調査結果は、端数四捨五入の都合により合計が100％にならない場合があります マイナビ「企業の雇用施策に関するレポート2026年版（2025年実績）」■調査期間：予備調査・本調査一体型：2025年12月17日（水）～12月22日（月）■対象者：従業員数3名以上の企業において、直近（2025年1～12月）に中途採用業務を担当しており、「採用費用の管理・運用」に携わっている人事担当者 1,500名※調査結果は、端数四捨五入の都合により合計が100％にならない場合があります

ニュース情報元：株式会社マイナビ