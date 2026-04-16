【モデルプレス＝2026/04/16】タレントの青木さやかが4月14日、自身のInstagramを更新。野菜をたっぷり使った夕飯の写真を公開し、話題となっている。【写真】53歳タレント「お洒落」野菜たっぷりの簡単夕飯3品◆青木さやか、夕飯を公開青木は「本日ロケで野菜の大切さを教えてもらいましたので夕飯は簡単ではありますが 春菊豚肉入りフォーとレタストマトツラダとパイナップル」とつづり、夕飯3品を披露した。食卓には少し厚みの