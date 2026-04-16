青木さやか、野菜たっぷりの“簡単夕飯”3品を披露「簡単とは思えないお洒落さ」「美味しそう」
【モデルプレス＝2026/04/16】タレントの青木さやかが4月14日、自身のInstagramを更新。野菜をたっぷり使った夕飯の写真を公開し、話題となっている。
【写真】53歳タレント「お洒落」野菜たっぷりの簡単夕飯3品
青木は「本日ロケで野菜の大切さを教えてもらいましたので夕飯は簡単ではありますが 春菊豚肉入りフォーとレタストマトツラダとパイナップル」とつづり、夕飯3品を披露した。食卓には少し厚みのある豚肉とたっぷりの春菊が盛られたフォーの器と、レタス、ミニトマト、ツナのサラダの入ったボウル、食べやすいサイズにカットしたパイナップルが彩り美しく並んでいる。
投稿ではそのほか愛猫の写真や、オーガニックのドレッシングや茶葉、パンケーキミックスやハチミツなどが並んでいる様子を見ることができる。
この投稿には「簡単とは思えないお洒落さ」「美味しそう」「食欲そそられる」「彩りが美しい」「栄養バランス完璧」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】53歳タレント「お洒落」野菜たっぷりの簡単夕飯3品
◆青木さやか、夕飯を公開
青木は「本日ロケで野菜の大切さを教えてもらいましたので夕飯は簡単ではありますが 春菊豚肉入りフォーとレタストマトツラダとパイナップル」とつづり、夕飯3品を披露した。食卓には少し厚みのある豚肉とたっぷりの春菊が盛られたフォーの器と、レタス、ミニトマト、ツナのサラダの入ったボウル、食べやすいサイズにカットしたパイナップルが彩り美しく並んでいる。
投稿ではそのほか愛猫の写真や、オーガニックのドレッシングや茶葉、パンケーキミックスやハチミツなどが並んでいる様子を見ることができる。
◆青木さやかの投稿に反響
この投稿には「簡単とは思えないお洒落さ」「美味しそう」「食欲そそられる」「彩りが美しい」「栄養バランス完璧」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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