Image: flukeforest こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スマホは枕元、スマートウォッチは充電ドック、イヤホンはケースにケーブル挿して……という感じでデスクや寝室がケーブルで埋もれている人も多いのでは？そんな悩みを解消してくれるのがマルチ充電器ですが、今回はその中からQi2.2対応の3in1充電スタンド「TRINI」をピックアップ。冷却ファ