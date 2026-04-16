グロービート・ジャパンが運営する「らあめん花月嵐」では4月8日より、「嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER」(990円)を、期間限定で販売している。「嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER」(990円)同商品は、黒味噌、背脂、ニンニクの組み合わせが楽しめる1杯。スープには、通常の「嵐げんこつらあめん」の2倍の量となる背脂を投入しているほか、独自ブレンドによる3種の味噌を使用している。トッピングには、刻み生ニンニクと、ブラ