らあめん花月嵐に「嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER」が期間限定で登場
グロービート・ジャパンが運営する「らあめん花月嵐」では4月8日より、「嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER」(990円)を、期間限定で販売している。
「嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER」(990円)
同商品は、黒味噌、背脂、ニンニクの組み合わせが楽しめる1杯。
スープには、通常の「嵐げんこつらあめん」の2倍の量となる背脂を投入しているほか、独自ブレンドによる3種の味噌を使用している。
トッピングには、刻み生ニンニクと、ブラックタレで味付けされたキャベツとモヤシを取り入れ、シャキシャキ食感も楽しめるようになっている。
麺はコシと弾力が特徴で、スープと激背脂をガッチリ絡め取る特製のモチモチ太麺を取り入れている。
「嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER」(990円)
同商品は、黒味噌、背脂、ニンニクの組み合わせが楽しめる1杯。
スープには、通常の「嵐げんこつらあめん」の2倍の量となる背脂を投入しているほか、独自ブレンドによる3種の味噌を使用している。
トッピングには、刻み生ニンニクと、ブラックタレで味付けされたキャベツとモヤシを取り入れ、シャキシャキ食感も楽しめるようになっている。
麺はコシと弾力が特徴で、スープと激背脂をガッチリ絡め取る特製のモチモチ太麺を取り入れている。