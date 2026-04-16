「長生きすればするほどお金が足りなくなる」という不安は、新NISAの活用法ひとつで解消できるかもしれません。40代から60代まで、中高年になってから始めても資産を長持ちさせるルートは存在します。本記事では、SNSで多くの初心者の背中を押し続けている投資家・たけ氏の著書『月1万円からの損しないはじめかた 新NISAでお金を増やしましょう』（KADOKAWA）より、「一生お金が減らない仕組み」を構築するための、具体的かつ現実