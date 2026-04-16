【動画＆写真】BTSメンバーの個性溢れる空港ファッション／アメリカへはお揃いウェアで空港に登場／7年ぶりの日本公演はライブビューイング＆オンライン配信でも BTSのメンバーがワールドツアーのため日本へ向けて出発する姿がキャッチされ、話題を集めている。 ■日本に向かうBTSメンバー、個性あふれる空港ファッション披露 BTSは4月9日・11日・12日に、韓国・高陽総合運動場メインス