畑岡奈紗が自身のインスタグラムを更新。ジムでウェイトやマシンを使いながら熱心にトレーニングに励む姿を動画で公開した。【動画】これは超レア！ 逆立ちする畑岡奈紗タイトな白のタンクトップにグリーン系のレギンス姿の畑岡。ウェイトを手に様々な体勢で屈伸を繰り返したり、ケーブルマシンを使ったり、斜め懸垂をしたりと、動きは地味だが、大きな負荷がかかっていそうなトレーニングを黙々とこなしていた。それでも時にはカ