畑岡奈紗が見事な逆立ちを披露！ タイトなフィットネスウェアで黙々とトレーニング「いい事あるよ」とファンも背中を後押し
畑岡奈紗が自身のインスタグラムを更新。ジムでウェイトやマシンを使いながら熱心にトレーニングに励む姿を動画で公開した。
【動画】これは超レア！ 逆立ちする畑岡奈紗
タイトな白のタンクトップにグリーン系のレギンス姿の畑岡。ウェイトを手に様々な体勢で屈伸を繰り返したり、ケーブルマシンを使ったり、斜め懸垂をしたりと、動きは地味だが、大きな負荷がかかっていそうなトレーニングを黙々とこなしていた。それでも時にはカメラにポーズを決める余裕も見せていた。投稿を見たファンからは「You're killing it！（最高だよ）」「厳しい世界ですね…頑張ってください」「いい事あるよ」などの声援が送られていた。またリディア・コ（ニュージーランド）や西村優菜ら多くの女子プロたちも「いいね！」をクリックしていた。今季の畑岡はこれまで参戦した5試合すべてで予選を通過。3試合でトップ10に入るという好調なスタートを切っている。昨年11月に日本で開催された「TOTOジャパンクラシック」に次ぐ米国ツアー通算8勝目も近いだろう。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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