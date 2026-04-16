「急に言う人とか、すごい苦手」元TBSアナウンサーで俳優の宇垣美里が、告白のタイミングについて持論を語った――。宇垣美里○恋愛における突然の告白に苦言「キャッチボールじゃなくない?」3月21日に更新されたYouTubeチャンネル『宇垣美里 妖怪 全てエッセイに書いてやるからな女』では、恋愛における“告白”の話題に。宇垣は、「うっすら匂わせるしかない。ジャブを打って、なんか受け止めてくれなさそうだなとか、これは多分