記事ポイント脳汁横丁2026は秋葉原で入場無料の体験型フードフェスを開催します。脳汁屋台と脳汁スタンドは人気クリエイターとのコラボメニューを展開します。提灯マッピングステージと脳汁音頭は光と音で会場の一体感を高めます。脳汁横丁2026は、入場無料で楽しめる体験型フードフェスです。脳汁屋台や脳汁スタンド、ライブステージがそろい、秋葉原で非日常の食体験を楽しめます。人気クリエイターとのコラボ内容も公開され、会