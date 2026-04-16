光と食が弾ける祝祭体験！ 脳汁横丁「脳汁横丁2026」

記事ポイント 脳汁横丁2026は秋葉原で入場無料の体験型フードフェスを開催します。脳汁屋台と脳汁スタンドは人気クリエイターとのコラボメニューを展開します。提灯マッピングステージと脳汁音頭は光と音で会場の一体感を高めます。 脳汁横丁2026は秋葉原で入場無料の体験型フードフェスを開催します。脳汁屋台と脳汁スタンドは人気クリエイターとのコラボメニューを展開します。提灯マッピングステージと脳汁音頭は光と音で会場の一体感を高めます。

脳汁横丁2026は、入場無料で楽しめる体験型フードフェスです。

脳汁屋台や脳汁スタンド、ライブステージがそろい、秋葉原で非日常の食体験を楽しめます。

人気クリエイターとのコラボ内容も公開され、会場の見どころがより具体的になっています。

脳汁横丁「脳汁横丁2026」

イベント名：脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁2026」開催日程：2026年5月29日から5月31日営業時間：11:00から20:00会場：ベルサール秋葉原住所：東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F入場料：無料

脳汁横丁2026は、マルハン東日本が展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾イベントです。

脳汁横丁2026は、光と音に包まれた祝祭空間で体験型フードやドリンク、ライブステージを楽しめる構成です。

奉脳祭コンセプト

脳汁横丁2026は、「奉脳祭」をコンセプトに本能や熱狂を解放する体験を届けます。

脳汁横丁2026は、好きなことに夢中になる高揚感をフードや演出に落とし込み、会場全体で味わえるイベントに仕上げています。

前回開催の盛り上がり

前回開催時期：2025年7月前回来場者数：約10,000人

脳汁横丁は、前回開催で多くの来場者を集めた人気イベントです。

脳汁横丁2026は、前回の反響をもとに内容を強化し、新しい脳汁体験を用意します。

脳汁祝祭空間

脳汁祝祭空間は、入り口のLEDのれんを抜けた先に広がる光と色彩の演出空間です。

脳汁祝祭空間は、音と光が連動する演出で写真を撮りたくなる没入感を生み出します。

提灯マッピングステージ

提灯数：約150個内容：DJやアーティストによるパフォーマンスを予定

提灯マッピングステージは、提灯に映像を投影して巨大なスクリーンのような空間をつくります。

提灯マッピングステージは、光の演出とライブパフォーマンスを一緒に楽しみたい人に向いています。

脳汁音頭

脳汁音頭は、このイベントのために制作されたオリジナル楽曲で会場が一体になる参加型コンテンツです。

脳汁音頭は、来場者みんなで踊りながら祝祭感を共有できる演出です。

脳汁屋台

出店数：9つの屋台を予定クリエイターとコラボした体験型フード＆ドリンク参加クリエイター：トミー、ﾘﾛ氏、マナリス、メンチニキ、5歳、サイバーおかん、さかな芸人ハットリ、CGOドットコム、揺蕩う脳髄

脳汁屋台は、フードやドリンクに体験要素を加えたクセのある食体験を楽しめるエリアです。

脳汁屋台は、見た目のインパクトや意外性を重視したメニューで会場の回遊を楽しくします。

脳汁スタンド

給油機型ドリンクスタンドコラボクリエイター：琴吹ゆず、タンサンあさと、デッカチャン、山下メロ

脳汁スタンドは、ガソリンスタンド風のサーバーからカラフルなドリンクを注ぐ演出が魅力です。

脳汁スタンドは、トリガー操作と発光演出が合わさり、ドリンク購入そのものを体験型コンテンツに変えます。

コラボクリエイター

脳汁横丁2026は、動画、料理、アート、音楽、カルチャーの各分野で活動するクリエイターと連携します。

コラボクリエイターの顔ぶれは、食だけで終わらない遊び心の強いイベント性をわかりやすく伝えます。

LINE事前登録

事前登録：来場予定者数の把握を目的に受付

LINE公式アカウントは、参加予定者向けの事前登録窓口です。

LINE事前登録は入場条件ではなく、来場者数の把握を目的として案内されています。

脳汁横丁2026は、入場無料で立ち寄りやすく、食と演出をまとめて楽しめるイベントです。

脳汁屋台と脳汁スタンドは、人気クリエイターの個性を体験型メニューとして味わえる点が魅力です。

提灯マッピングステージや脳汁音頭は、秋葉原の会場でしか味わえない一体感をつくります。

脳汁横丁2026の紹介でした。

よくある質問

Q. 脳汁横丁2026の入場料はいくらですか？

A. 脳汁横丁2026の入場料は無料です。

Q. 脳汁横丁2026はどこで開催されますか？

A. 脳汁横丁2026はベルサール秋葉原で開催されます。

Q. 脳汁横丁2026では何を楽しめますか？

A. 脳汁横丁2026では、体験型フードやドリンク、提灯マッピングステージ、脳汁音頭などを楽しめます。

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