俳優の竹内涼真（３２）が１６日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。午後１時から開演予定だった主演ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」の急きょ中止を謝罪した。この日、東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬで午後１時から開演予定だったが、午前１０時過ぎに主催者が中止を発表。「ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』公演中止のお知らせ」と題し、「ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』は出演者の体調不良により、本日、４月１６日（木）１３