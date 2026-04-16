今月10日に劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が公開された『名探偵コナン』の関連作品が、16日発表の最新「オリコン週間“本”ランキング」で3冠を達成した。【画像】知らなかった！世良真純の愛用バイク公開されたキャラ設定画新刊コミックス『名探偵コナン 108』が週間売上18.2万部でコミックランキング1位を獲得。劇場版最新作のノベライズ本『小学館ジュニア文庫 名探偵コナン ハイウェイの堕天