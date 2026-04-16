SV.LEAGUEは、経営状況が悪化していた岡山シーガルズに対し条件付きでのライセンス交付を発表しました。これを受けてシーガルズは社長の交代など運営体制を刷新して来季に臨むことになりました。 【写真を見る】岡山シーガルズに条件付きでライセンス交付チームは社長の交代など運営体制を刷新・財務状況の改善に取り組む方針【岡山】 SV.LEAGUEの会見で、ライセンスの条件付き交付が発表されました。