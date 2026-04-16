【新華社衡陽4月16日】中国五大名山の一つ、南岳衡山（湖南省衡陽市）の竜池一帯で、ツツジ科のセイシカが満開となった。赤紫色の花をたたえた枝が連なる様子は、きらめく雲霞のように見える。同市南岳区ではここ数年、立ち入り制限による山林保護や火気の使用や放牧の禁止、生態系の修復など一連の措置を通じて「緑水青山」（清らかな水と緑の山）の環境を守ってきた。毎年4〜5月になると、地域一帯は壮麗な花の海へと姿を変