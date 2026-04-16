開催：2026.4.16 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 3 - 1 [ロッキーズ] MLBの試合が16日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとロッキーズが対戦した。 アストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティ、対するロッキーズの先発投手はホセ・キンタナで試合は開始した。 1回裏、4番 クリスチャン・ウォーカー 3球目を打ってライトへの犠牲フライでアストロズ