【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszの佐藤勝利がアニメーション映画初主演を務める『君と花火と約束と』（7月17日公開）より、アフレコにチャレンジする様子を収めた写真が公開。併せて、新生活を迎えるすべての人へ向けた応援コメントも到着した。 ■実写作品との違いに「海外に来たみたい」（佐藤勝利） 本作は、日本三大花火大会のひとつで例年数十万人が訪れる『長岡まつり大花火大会』を舞台に、一