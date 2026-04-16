timelesz佐藤勝利、映画『君と花火と約束と』アフレコの様子を解禁！新生活を迎える人へ応援コメントも到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszの佐藤勝利がアニメーション映画初主演を務める『君と花火と約束と』（7月17日公開）より、アフレコにチャレンジする様子を収めた写真が公開。併せて、新生活を迎えるすべての人へ向けた応援コメントも到着した。

■実写作品との違いに「海外に来たみたい」（佐藤勝利）

本作は、日本三大花火大会のひとつで例年数十万人が訪れる『長岡まつり大花火大会』を舞台に、一枚の謎の絵が繋ぐ時を超えた儚くも切ないラブストーリー。

初めてのアフレコに緊張しながらも、ディレクションを丁寧に咀嚼しながら、真剣な表情でマイクに向かう佐藤。ひと言ひと言に感情を込め、繊細な息遣いや声の揺らぎまで表現し、キャラクターに命を吹き込んでいく真摯な姿はファン必見だ。

アフレコ収録に挑んだ佐藤はその“難しさ”について、実写作品とは異なる意識すべき点の多さに「海外に来たみたい」と感じた一方で、「やりがいがすごくあって楽しい」とコメント。初めて台本を読んだ際の印象については、「長岡花火に込められた“平和”という想いをしっかりと繋げていかなければいけないと感じましたし、夏目誠にとても共感する部分もあったので、その時に感じた温かさを声に乗せて届けられたらいいなと思いました」と語る。

さらに、佐藤勝利が声を演じる本作の主人公・夏目誠と同じように、この春、新生活を迎えるすべての人へ向けた応援コメントも到着した。

■佐藤勝利 コメント