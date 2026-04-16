熊本地震の本震の発生から今日（4月16日）で10年です。 熊本市内で追悼式が行われ、静かな祈りに包まれました。 熊本県は、これまで県庁内で追悼式を実施してきましたが、10年となる今年は、熊本市の熊本城ホールで、県内45すべての市町村と共催で執り行いました。 式には、直接死や災害関連死に認定された人の遺族41人が参列し、木村敬知事が式辞を述べました。 熊本県 木村敬 知事「『地震の記憶と教訓の継承』『災害